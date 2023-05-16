"Прибирати кого треба": ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ для шпіонажу в Україні, — ЗМІ (фото)

Російські журналісти поспілкувались з колишніми бойовиками, яких вербували співробітники спецслужби. Завдання агентам ставили різні — від впровадження в українські добровольчі батальйони до збору розвідданих за кордоном.

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ФСБ РФ вербує колишніх бойовиків Ісламської держави та Кавказького емірату для роботи агентами на території України. Про це йдеться у розслідуванні Meduza, опублікованому 16 травня.

З авторами матеріалу зв’язався колишній бойовик військової джихадської організації Кавказький емірат Валід. Він розповів, що хотів воювати у складі ворожої ПВК "Вагнер" і здатися в полон українцям, однак отримав у в’язниці іншу пропозицію — працювати на ФСБ.

"ФСБ хотіла своє кіно. Брудну роботу: прибирати кого треба, розвідувати. Україна спершу", — сказав Валід.

Також журналісти поділилися історією колишнього бойовика ІДІЛ дагестанця Каріма. З ним, за даними ЗМІ, у 2019 році — після звільнення з колонії — зв’язався співробітник ФСБ Петро. Чоловік пояснив, що не міг відмовитись від зустрічі через страх переслідування з боку спецслужби. Карім та Петро бачилися у громадських місцях — кафе та скверах.

Згодом, за словами Каріма, Петро перейшов від запитань до вимог. Карін не захотів ділитися інформацією та втік з країни. Він розповів, що мусульмани, які виїхали з РФ в Україну, постійно обговорюють вербування російською спецслужбою.

"Через це ніхто нікому не довіряє", — зазначив Карім.

Те, що ФСБ РФ постійно намагається впровадити в Україну своїх агентів, підтвердив виданню і співрозмовник, наближений до служби. Однак він зазначив, що вдається це далеко не завжди.

Історія колишнього бойовика ІДІЛ та агента ФСБ Бауржана Култанова

Бауржан Култанов воював за Ісламську державу та був ув’язнений, однак 18 червня 2015 року до нього в камеру завітали незнайомці у цивільному — так він потрапив у Росію та став агентом спецслужби.

За словами Култанова, в аеропорту його одразу зустріли співробітники ФСБ РФ та відвезли звідти до Астрахані. У першу добу чоловік підписав зізнання, після чого слідчий Олександр Писарєв зненацька поставився до бойовика м’яко.

За даними медіа, Култанову скорочений термін за співпрацю. Після його звільнення капітан ФСБ Олександр Гущин попередив чоловіка про перше відрядження — в Україну.

Довідка про звільнення Култанова з колонії Фото: Meduza

Як йдеться у розслідування, у 2019 році Култанова почали готувати до впровадження в "чеченські угруповання та татарські батальйони, які хочуть воювати за ЗСУ". Його завданням було з’ясувати усю можливу інформацію про постачання та особовий склад загонів. Особливий інтерес для ФСБ, за словами агента, становив командир українського добровольчого батальйону "Крим" Іса Акаєв.

Інструкції ФСБ щодо впровадження Култанова у батальйон "Крим" Фото: Meduza

Култанов згадав, що над його підготовкою працював колишній співробітник контррозвідки СБУ та мешканець Севастополя Вадим Стеценко, який нині є оперативником ворожої спецслужби.

Култанов розповів, що співробітники ФСБ сподівались отримати через бойовика вихід на українські спецслужби.

Пізніше, 25 березня 2022 року, агента відправили у Туреччину — з’ясовувати, "хто що готує проти Росії", та збирати будь-які дані про Україну. Як з’ясували розслідувачі, його кураторами були Владислав Воронін та Ігор Яцкевич — співробітники Астраханського управління ФСБ.

Документи прикриття на ім'я Мухаммада Усманова Фото: Meduza Листування Култанова зі співробітником ФСБ Вороніним Фото: Meduza

"Як через Туреччину можна туди на фронт потрапити, хто переправляє людей до добровільних батальйонів, що кажуть місцеві українці", — описав свої завдання Култанов.

Однак 25 квітня 2023 року агента затримали та відвезли до імміграційної в’язниці. Уникнути проблем куратори з ФСБ чоловікові не допомогли.

"Я тут нелегал. Звертався до поліції й навіть до спецслужб. На цей раз усе розповів їм, як є. Просив притулку. Вони про мене точно не забули: шпигун сам прийшов здаватися", — ділився Култанов.

Звернення Култанова до міграційної служби Туреччини Фото: Meduza

У матеріалі зазначається, що востаннє він виходив на зв’язок 10 травня.

Нагадаємо, 15 травня ФСБ РФ дозволила силовикам проводити обшуки без судового рішення та понятих.

Раніше, 1 травня, пресслужба ЦНС повідомила, що агенти ФСБ на тимчасово окупованих територіях видають себе за місцевих для пошуку нелояльного населення.