Двічі намагалися ліквідувати: ЗМІ розповіли, як командиру ТрО вдалося обдурити ЗС РФ

За даними журналістів, у травні колона командувача силами ТрО Ігоря Танцюри потрапила під обстріл. Командир їхав у машині супроводу та зумів вибратися із зони артобстрілу.

Російські окупанти вже двічі намагалися вбити командувача сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Про це у четвер, 18 травня, пише видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела.

Так, 2 травня голова російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці ліквідували командувача силами ТрО Ігоря Танцюру на Донеччині, коли той їхав із міста Годин Яр до Бахмуту на бронемашині. Того ж дня пресофіцер 112-ї окремої бригади тероборони Андрій Ковальов заявив, що це фейк.

Однак, за даними журналістів, на командира ТрО справді був скоєний замах: його колону було обстріляно, а машину, в якій мав їхати Танцюра, підбили. Проте того дня командир сів у машину супроводу та зумів вибратися із зони обстрілу.

До того ж, як стверджує видання, це вже друга спроба ліквідації Ігоря Танцюри. Раніше українська розвідка перехопила російські дані, згідно з якими їм детально відомий маршрут командувача силами ТрО на фронті на найближчі кілька днів. Завдяки тому, що дані вчасно перехопили, залишався час для внесення змін до маршруту командира.

Заява Пригожина про ліквідацію командувача ТРО Танцюри

У вівторок, 2 травня, голова ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що під Бахмутом його найманці, ймовірно, потрапили в автомобіль, в якому знаходився український генерал-майор Ігор Танцюра, внаслідок чого військовий нібито загинув.

"Сьогодні о 13:25 артилерійськими підрозділами ПВК "Вагнер" було знищено бронеавтомобіль, в якому, ймовірно, знаходився командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Іванович Танцюра, який прямував до Бахмута", — заявив Пригожин.

Голова ПВК "Вагнер" також опублікував у Telegram-каналі фотографію з підірваним бронеавтомобілем, в якому нібито їхав до Бахмута Ігор Танцюра. Того ж дня у ЗСУ спростували цю інформацію.

Нагадаємо, згідно з останніми повідомленнями, минулої доби Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що в окупованому Маріуполі сили опору підірвали машину топофіцера РФ.

Також нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Street food bar", у ході якого загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський.