Рейками перевозили зброю: в ГУР прокоментували диверсію на залізниці в Криму

У військовій розвідці зазначають, що "залізничні колії не витримали" і тимчасово функціонувати не будуть, а інфраструктура на півострові запрацює у звичному режимі лише після деокупації Криму.

Військові армії РФ використали залізничну інфраструктуру в Криму для перевезення зброї, призначеної для використання під час воєнних дій з Україною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

"Тими ж шляхами перевозять, напевно, й інші речі (не тільки зерно, — Ред.), але зокрема зброю, БК, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати громадянських мирних українців та українців захисників. Тому цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують", — заявив Юсов.

Розвідники не виключають можливості повторення подібних інцидентів у Криму доти, доки півострів залишається окупованим. Такі дії можуть бути пов'язані з використанням залізничної інфраструктури для транспортування військового обладнання та постачання окупаційних військ.

"Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура почне працювати тоді, коли Крим повернеться в Україну, поки там російські терористи спокою там не будуть", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що 18 травня в Криму пролунав вибух. Як з'ясувалося, на окупованому півострові підірвали залізницю.

Також в окупованому Криму впала крилата ракета "Калібр" у районі села Вулканівка Ленінського району, неподалік Керчі.