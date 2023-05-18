"Втомилися і не функціонують": у ГУР пояснили, що трапилося із залізничними коліями у Криму

За словами представника розвідки Юсова, навіть колії втомилися від того, що ними перевозять зброю для вбивства мирних українців.

Залізничні колії в Криму, які перевозили зброю для війни в Україні, не витримали та втомилися. Так у четвер, 18 травня, прокоментував інцидент з підривом залізниці у Бахчисарайському районі спікер ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, тими шляхами перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України та для того, щоб вбивати мирних українців та українських захисників.

"Цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують", — зазначив він.

Підрив залізниці у Криму: що відомо

Нагадаємо, рано вранці 18 травня у Сімферопольському районі у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Як з'ясувалося, на окупованому півострові підірвали залізницю.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок вибуху було пошкоджено близько 50 метрів залізниці та утворилася "велика вирва". З колій зійшли 8 вагонів, 5 з них перекинулися. Інцидент підтвердив представник окупаційної влади Криму Олег Крючков.

Також відомо, що рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь припинено.

Також нагадаємо, 1 травня місцева влада Брянської області офіційно підтвердила інформацію про сходження з рейок внаслідок підриву поїзда з нафтопродуктами.