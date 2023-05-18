Лідери G7 у Хіросімі обговорять створення мирного саміту щодо України, — Reuters

На саміті також буде обговорюватися вироблення єдиної відповіді на загрози, що походять від Китаю. В Офісі президента повідомили, що президент Володимир Зеленський також може взяти участь у мирному саміті щодо України, якщо йому дозволить ситуація на фронті країни.

Лідери країн великої сімки під час запланованого цього тижня мирного саміту в Японії планують порушити питання проведення мирного саміту щодо України. Про це у четвер, 18 травня, повідомляє видання Reuters.

"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня", — повідомив виданню офіційний представник ЄС, ознайомлений з обговореннями.

За інформацією представника ЄС, зустріч лідерів G7 відбудеться з 19 по 21 травня в японському місті Хіросіма.

У складі делегацій на саміт прибудуть:

прем'єр-міністр Джастін Трюдо (Канада);

канцлер Олаф Шольц (Німеччина);

президент Емманюель Макрон (Франція);

прем'єр-міністр Ріші Сунак (Велика Британія);

президент Джо Байден (США);

прем'єр-міністр Фуміо Кісіда (Японія);

прем'єр-міністр Джорджа Мелоні (Італія);

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель (ЄС).

Від української сторони, за словами заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви, на зустріч лідерів G7 може прибути особисто президент України Володимир Зеленський, якщо дозволятиме ситуація на фронті.

За інформацією Politico, увага країн-учасників саміту буде зосереджена на виробленні єдиної відповіді на погрози, що походять від Китаю та російсько-китайському партнерстві.

"Китай також продовжує і активізує свої односторонні спроби змінити статус-кво силою у Східному та Південно-Китайському морях. Китай також збільшує свою військову активність навколо Тайваню та навчання біля Японії", – заявляв близько тижня тому міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі G7 в онлайн-режимі.

Також нагадаємо, 15 травня стало відомо, що лідери держав "Великої сімки" (G7), які перебувають у Японії на саміті на цьому тижні, будуть обговорювати посилення санкцій щодо Росії.