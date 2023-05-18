"Мисливці вийшли на полювання": 12 бригада застосовує Мі-8 проти ЗС РФ (відео)

Пілоти Мі-8 Повітряних сил ЗСУ успішно виконали бойове завдання та повернулися на базу.

12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка застосовує гелікоптери Мі-8. У пресслужбі показали їхню роботу.

На відео можна побачити, як українські вертольоти здійнялися у небо. Пара гелікоптерів вирушила виконувати бойове завдання.

"Мисливці вийшли на полювання", – йдеться у дописі.

Пілоти вистріляли боєкомплект по цілям ЗС РФ та повернулися на базу. Результати вильоту у підрозділі не повідомили.

Популярність Мі-8 у світі

Гелікоптер Мі-8 радянського виробництва вважається одним із наймасовіших у світі. Випущено загалом понад 12 тисяч одиниць авіасуден цього типу. Радянський багатоцільовий вертоліт розробили ще у 1960-х роках, але він використовується й до нині. Авіаційна техніка здатна виконувати бойові задачі у різних умовах та в залежності від комплектації. Гелікоптер застосовують при транспортуванні вантажів та особливого складу, а також для участі в штурмових операціях.

Нагадаємо, 8 травня "Військовий кур'єр" повідомив, що із Загреба до України прилетіли 9 гелікоптерів Мі-8, які обіцяла Хорватія. До нашої держави ця техніка прилетіла нібито через Польщу. Загалом могли прибути 9 гелікоптерів Мі-8, які уряд Хорватії вирішив відправити ще минулого року. У повідомленні зазначалося, що найближчим часом ще п'ять таких авіасуден Повітряні сили ЗСУ очікують. Вони нібито прибудуть наземним шляхом.

Також 13 квітня льотчики ЗСУ оцінили британські гелікоптери Sea King. Українські ВМС отримали два з трьох анонсованих бортів. Один із гелікоптерів брав участь у війні на Фолклендських островах, однак попри вік ефективно виконує всі завдання. Королівські ВПС Великобританії списали Sea King пару років тому. Український екіпаж заявив, що це практичний, надійний гелікоптер, який гарно керується.