У Великій Британії підтвердили використання ракет Storm Shadow українськими військовими

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився говорити, коли саме і за якою метою ЗСУ використовували ракету, але зазначив, що західна зброя є потужною силою в руках ЗСУ.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтвердив, що Україна справді вже використала ракети великої дальності Storm Shadow. Про це він заявив телеканалу Sky.

"Наскільки я розумію, ракета використовувалася з того часу, як ми оголосили про її передачу Україні. Однак я не збираюся вдаватися в подробиці", — сказав Воллес.

Він також зазначив, що системи озброєнь, які були передані Україні західними союзниками, є "потужними" та "мають значення" на полі бою.

Крім того, міністр заявив, що Росія має "намір і можливість" атакувати підводні лінії електропередач.

"У неї є низка підводних човнів та іншого обладнання, шпигунських кораблів та всього іншого, спеціально призначеного для цієї мети", — сказав Воллес.

За словами міністра, росіяни мають робочу програму, яка призначена для спостереження та потенційного саботажу на критично важливу інфраструктуру, що належить країнам НАТО.

Уоллес зазначив, що Великобританія повинна мати можливість захистити такі цілі, оскільки вони є особливо вразливими.

Нагадаємо, що 16 травня журналісти CNN із посиланням на двох представників США заявили, що Україна вже використала далекобійні ракети Storm Shadow з російських цілей. При цьому вони відмовилися вказувати, які саме цілі вразили ЗСУ.

Ракети Storm Shadow в Україні.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо про те, що Великобританія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. За інформацією журналістів, новий пакет допомоги значно розширює ударний потенціал ЗСУ напередодні контрнаступу, проте використовувати зброю поза Україною — заборонено.

У Кремлі заявили, що вживуть заходів у відповідь на полі бою, але так і не уточнили, що конкретно загарбники можуть протиставити ЗСУ.

"Постачання британських ракет великої дальності в Україну вимагатиме адекватної відповіді від російських військових", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат висловився про переваги Storm Shadow. Подібні ракети стоять на озброєнні низки європейських країн, зокрема Італії та Франції. З яких літаків здійснюватимуть пуск Storm Shadow речник Повітряних сил Юрій Ігнат не уточнив, але при цьому заявив, що "проблем із цим не буде".