Стягнули більшу частину резервів: ЗСУ відбили всі атаки росіян у Бахмуті та околицях, — Маляр

На окремих ділянках ЗСУ змогли пройти на 500 метрів, а на інших — на 1 кілометр.

Українські військові спромоглися відбити всі атаки російських окупантів у Бахмуті за сьогодні. Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram.

За її словами, росіяни проводили атаки практично весь день у Бахмуті.

"Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання", — зазначила вона.

Попри це Збройні сили України продовжують контролювати південно-західну частину міста. Крім того, російські загарбники намагалися атакувати околиці на північ від Бахмуту, але й там Сили оборони відбилися.

Щобільше, як повідомила Маляр, на окремих дільницях ЗСУ змогли просунутися на 500 метрів. Наприклад, у південному передмісті міста протягом дня тривали запеклі бої.

"Противник переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат і не зміг виконати своїх завдань", — зазначила заступник міністра.

За її словами, на деяких дільницях українські війська просунулися навіть на 1 кілометр.

"Військові завдання оборона Бахмута та передмістя виконує. Ми виграємо час для певних запланованих дій. Командування ОСУВ Хортиця, у зоні відповідальності якого Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем", — написала Маляр.

Нагадаємо, що 18 травня стало відомо, що ЗСУ створили плацдарм для продовження наступу під Бахмутом. У 3-й ОШБр повідомили, що втрати окупантів склали півсотні вбитими та до сотні пораненими, ще кілька із них українські захисники взяли в полон.

Ще повідомлялося, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про невдачі армії РФ під Бахмутом. За його словами, підрозділи Міноборони Росії відійшли на 570 метрів на північ від Бахмута, оголивши фланги окупантів.

Також стало відомо, що під Бахмутом загинув боєць "Вовків Да Вінчі". Юрій Юхимюк до повномасштабного російського вторгнення жив за кордоном, але повернувся, щоб воювати за Україну та вступив до лав "Вовків Да Вінчі".