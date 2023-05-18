Дали менше, ніж потрібно: Пентагон помилився у підрахунках вартості допомоги Україні, — Reuters

Ця помилка дає можливість відправити Україні більшу кількість зброї уже незабаром.

Пентагон хибно підрахував вартість військового обладнання, яке США відправили Україні, відхилившись у розрахунках приблизно на три мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters сьогодні, 18 травня.

Як повідомляє агентство, два високопоставлені представники Пентагону заявили, що помилка сталася внаслідок присвоєння вищої вартості зброї, яка була взята з американських запасів і потім відправлена в Україну.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", — заявив один з експертів.

При цьому помічник сенатора на умовах анонімності повідомив журналістам, що Конгресу буде повідомлено про коригування бухгалтерського обліку у четвер, 18 травня.

Щобільше, джерела кажуть, можливо, сума переоціненої зброї може зрости, оскільки Пентагон ретельніше вивчає ситуацію, збільшуючи суму на 3 мільярди доларів.

18 травня Група з 14 членів Конгресу США надіслали листа до адміністрації президента Джо Байдена із закликом негайно розблокувати постачання винищувачів F-16 в Україну.

17 травня ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів.