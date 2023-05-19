Прикривав аеродром: HIMARS знищив ЗРГК "Панцирь-С1" поблизу Донецька, – соцмережі (фото)

Ліквідація ЗРГК "Панцирь-С1" відбулася снарядом GMLRS нібито у перших числах травня. Внаслідок удару HIMARS екіпаж техніки ЗС РФ загинув.

Поблизу Донецька було знищено російський ЗРГК "Панцирь-С1", який окупанти встановили для прикриття аеродрому від ударів реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це інформує Telegram-канал "Досье шпиона".

Від самої американської техніки, як виявилося згодом, російська бойова машина ППО й постраждала. У повідомленні вказано, що ліквідація ЗРГК снарядом GMLRS відбулася у перших числах травня. Внаслідок знищення російський екіпаж загинув.

"ЗРПК не зможе справитися зі снарядом, проти якого розроблявся. Іронічно", – йдеться у дописі.

ЗРГК "Панцирь-С1" Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

"Панцирь-С1" – невдала розробка конструкторів із РФ

Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" розробили в РФ з метою знищення сучасних та перспективних видів озброєння, які застосовуються під час повітряної атаки. В Росії заявляли, що техніка також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз, але це виявилося неправдою. На експлуатації бойова машина з 2008 року. Використовуються 12 ракет 57Е6-Е. Очікувалося, що з 2018 року російські конструктори представлять "Панцирь-СМ", який отримає кращу бойову здатність, зокрема новий радар на основі активної фазованої антенної решітки істотно збільшить відстань виявлення та ідентифікації цілей з 40 км до 75 км. Війна Росії проти України продемонструвала, що техніка, вартість якої оцінюється в експортних варіантах від 13,15 до 14,67 мільйона доларів, не виправдала очікувань Кремля.

Нагадаємо, 3 квітня з'явилися фото, як резиденції президента РФ охороняють системи ППО "Панцирь С-1". Техніка була розташована таким чином, щоб забезпечити повітряну оборону територіям, де розташовані резиденції очільника Кремля.

Також 7 травня військовий оглядач Олександр Коваленко розвіяв міф про ефективність "Панцирь-С1". Він зазначив, що у 2020 році відбулися провальні навчання, під час яких кілька комплексів ЗРПК не змогли одночасно уразити повітряну ціль. Цікаво, що "Панцир-С1" залучений до охорони резиденцій Володимира Путіна.