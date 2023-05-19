РФ перекинула елітні підрозділи ГРУ у Курську область для диверсій, – ЦНС

За даними підпілля, у селище Тьоткіно прибули частини 3 та 22 окремих бригад спецпризначення. Раніше захисники Маріуполя розбили підрозділил 22-ї бригади ГРУ.

В район населеного пункту Тьоткіно в Курські області прибули елітні підрозділи російського ГРУ для контрдиверсійної діяльності в прикордонній смузі. Про це 19 травня повідомила пресслужба Центру національного супротиву.

У селище перекинули групи спеціального призначення:

3 окрема гвардійська бригада спецпризначення (Тольятті, Самарська область);

22 окрема гвардійська бригада спецпризначення (Степовий, Ростовська область).

Всі вони підпорядковуються ГРУ РФ. Їхнє основне завдання буде полягати в диверсіях та піднятті бойового духу у деморалізованих російських підрозділах вздовж кордону. Окрім цього вони будуть проводити контрдиверсійну діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан.

У ЦНС зазначають, що зафіксували прибуття елітних підрозділів у Тьоткіно активісти підпілля.

Додамо, що саме бійців 22 окремої гвардійської бригади спецпризначення знищували захисники Маріуполя під час осади міста. Тоді також бійці "Азову" знищили генерал-майора ЗС РФ.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ писали, що згідно з витоком даних Пентагону, 22-га бригада спецпризначення ГРУ РФ зазнала втрат на рівні 90-95%. Майже весь російський спецназ був знищений під час вторгнення в Україну.

13 квітня в Міноборони України заявили, що РФ ввела у Бахмут елітні війська, оскільки "вагнерівці" зазнають величезних втрат.