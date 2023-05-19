ЗМІ пишуть, що ЗРК Patriot збив винищувач армії РФ: у ЗСУ відреагували (відео)

За даними американських журналістів, ЗС РФ готували авіаудар по цивільних цілях в Україні, але зіткнулися з передовою системою ППО. ЗРК Patriot неодноразово доводив ефективність і за цим спостерігав Захід, сказали в командуванні Повітряних сил.

Командування Повітряних сил ЗСУ не оголошувало успіхів українських військових у використанні американської системи ППО Patriot проти російського винищувача. Про це сказав 19 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

Американський канал CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу США 18 травня повідомив, що українські військові збили щонайменше один винищувач ЗС РФ системою ППО Patriot. Ворожа авіація планувала вдарити ракетами по цивільним цілям, зазначали журналісти.

"Ми про це не оголошували. Мабуть, потрібно запитати у CNN або New York Times. Коли ми щось збиваємо, то оголошуємо про це у себе на сторінці. Ми не оголошували – значить про це оголосить хтось інший", – поінформував Гнат.

Юрій Ігнат говорить про успіхи ППО Patriot з 24-ї хвилини

Командування ВПС України відображає в інфографіці кількість знищених літаків чи крилатих ракет, додав військовий.

Системи ППО Patriot, за його словами, довели в Україні ефективність та за цим спостерігали західні партнери.

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ 16 травня заявили про нібито "знищення" ЗРК Patriot у Києві комплексом "Кинджал". Гнат на це відповів, що одна ракета "Кинджала" не змогла б зруйнувати ЗРК Patriot.

Роботу комплексу Patriot забезпечують вісім пускових установок, командний пункт та інші елементи, зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Пентагон 18 травня заявив про повне відновлення системи ППО Patriot. Через ракетний удар комплекс отримав невеликі пошкодження.