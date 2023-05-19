"Намагаємося нервувати супротивника": Україна тренує підрозділи для форсування Дніпра, — WP

За словами генерала Михайла Драпатого, на лівому березі Дніпра знаходиться близько 40 тисяч російських військовослужбовців. Силам оборони доведеться відсунути росіян приблизно на 9,5 кілометрів від берега, щоб з'явилася можливість закріпитися.

Практично щоночі на Херсонщині українські солдати невеликими групами форсують Дніпро. Саме там росіяни можуть наздогнати зненацька. Про це пише видання The Washington Post.

Як розповів командувач української оперативної групи військ у Херсонській області генерал Михайло Драпатий, в історії війни та військового мистецтва чимало прикладів форсування водної перешкоди. Наразі створюються "певні умови" для того, щоб річка Дніпро допомогла Збройним Силам України допомогти виконати завдання.

За словами Драпатого, на Херсонщині на східному березі річки знаходиться близько 40 000 російських військовослужбовців. Відновлення контролю України над цією територією призведе до розриву сухопутного коридору з РФ до окупованого Криму.

Генерал розповів журналістам, що українські спецназівці вже неодноразово перетинали річку для проведення рейдів. Однак там поки що немає стабільних постів ЗСУ. Силам оборони доведеться відсунути росіян приблизно на 9,5 кілометрів від берега, щоб з'явилася можливість закріпитися.

"Ми намагаємося не лише показати свою присутність, а й активними діями на цих ділянках нервувати супротивника", — сказав Драпатий.

Зараз, як повідомляється, через річку щодня літають артилерійські снаряди та дрони із вибухівкою. Тривають бої з відривом. Україна також розпочала будівництво барж, які можна було б використати для перевезення важкого озброєння через річку.

"Ми не зможемо вирішити питання лише одним, двома чи трьома понтонними мостами. Тому ми використовуватимемо все, що можемо, зокрема армійську авіацію", — сказав Драпатий.

Проте, як розповів полковник Роман Костенко, росіяни замінували весь лівий берег у Херсонській області. Міни є також у воді.

"Якісь 20-30 людей могли б спокійно взяти якийсь шматок території в 100 метрів, але тоді артилерія їх закопає за 15 хвилин. Якщо вже робити, то потрібно для чогось — плацдарм, а потім створити логістичний ланцюжок для скупчення військ", — сказав він.

На цей час, як мовиться в матеріалі, точаться бої за острови між двома берегами Дніпра. За словами Драпатого, 90% із них контролюються ЗСУ.

"У перспективі це може стати однією з ділянок для плацдарму, де ми акумулюватимемо сили", — сказав він.

Також повідомлялося, що у Запорізькій ОВА повідомили, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. У регіоні спостерігається збільшення російських обстрілів, які здійснюються із застосуванням авіації, ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Ще нагадаємо, що журналісти FT повідомили, що Захід може почати схиляти Україну до переговорів восени. За словами анонімних європейських чиновників, нинішній рівень підтримки може протриматись ще рік-два. Вашингтон вважає наступні п'ять місяців вирішальними для конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на фронті.