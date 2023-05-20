"Страшні цифри": у ЗС РФ був лише один план захоплення Києва, — Буданов (відео)

За словами голови ГУР, росіяни розраховували висадити у Гостомелі близько 30 десантних літаків. Однак, якби це вдалося, Київ був би взятий.

Російські війська не мали ніякого іншого плану захоплення Києва, крім висадки десанту в Гостомелі. На цьому наголосив керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. Відео опубліковано на YouTube-каналі "Світ Навіворіт".

"Найголовніше було — затримати висадку десанту", — наголосив Буданов.

Весь план росіян полягав у стрімкій висадці посадковим способом на аеродромі Гостомель, а далі — вхід до Києва.

"Це був єдиний план", — заявив Буданов.

За його словами, чисельність десанту, який Росія планувала висадити у Києві, була значною.

"Були досить страшні цифри. Близько 30 ІЛів в одній хвилі в повітрі. Протягом доби 24 числа вони кілька разів пробували — піднімали та садили, — пояснив Буданов. — Заходили на територію Білорусі, розвертали їх і садили, так і не вдалося їм дуже стрімко взяти під контроль злітно-посадкову смугу".

Буданов — про висадку російського десанту в Гостомелі

Російські війська вірили, що вдасться стрімко висадитися, і літак за літаком вивантажуватимуть підрозділи, які одразу входитимуть до Києва.

Буданов зазначив, що ЗС РФ планували створити картинку масованого наступу та безальтернативності здачі, справді воювати, як у Маріуполі, не планувалося.

Ключовий фактор, який зупинив ЗС РФ

Глава ГУР пояснив, що плани були зірвані на початку, коли не вдалася стрімка висадка.

На півдоби це все затягнулося, зазначив він, а за цей час нормально підтягнулися підрозділи Збройних сил, які артилерійським вогнем унеможливили взагалі таку висадку. Навіть у теорії.

Однак якби росіянам вдалося десантуватися, Київ було б взято, зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, що Кирило Буданов заявив, що "війна була неминуча", оскільки РФ планувала вторгнення в Україну з 2007 року.

Також повідомлялося, що Москва поскаржилася до ООН на заяву Буданова про вбивство росіян.