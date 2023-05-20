"Страшні цифри": у ЗС РФ був лише один план захоплення Києва, — Буданов (відео)
За словами голови ГУР, росіяни розраховували висадити у Гостомелі близько 30 десантних літаків. Однак, якби це вдалося, Київ був би взятий.
Російські війська не мали ніякого іншого плану захоплення Києва, крім висадки десанту в Гостомелі. На цьому наголосив керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. Відео опубліковано на YouTube-каналі "Світ Навіворіт".
"Найголовніше було — затримати висадку десанту", — наголосив Буданов.
Весь план росіян полягав у стрімкій висадці посадковим способом на аеродромі Гостомель, а далі — вхід до Києва.
"Це був єдиний план", — заявив Буданов.
За його словами, чисельність десанту, який Росія планувала висадити у Києві, була значною.
"Були досить страшні цифри. Близько 30 ІЛів в одній хвилі в повітрі. Протягом доби 24 числа вони кілька разів пробували — піднімали та садили, — пояснив Буданов. — Заходили на територію Білорусі, розвертали їх і садили, так і не вдалося їм дуже стрімко взяти під контроль злітно-посадкову смугу".
Російські війська вірили, що вдасться стрімко висадитися, і літак за літаком вивантажуватимуть підрозділи, які одразу входитимуть до Києва.
Буданов зазначив, що ЗС РФ планували створити картинку масованого наступу та безальтернативності здачі, справді воювати, як у Маріуполі, не планувалося.
Ключовий фактор, який зупинив ЗС РФ
Глава ГУР пояснив, що плани були зірвані на початку, коли не вдалася стрімка висадка.
На півдоби це все затягнулося, зазначив він, а за цей час нормально підтягнулися підрозділи Збройних сил, які артилерійським вогнем унеможливили взагалі таку висадку. Навіть у теорії.
Однак якби росіянам вдалося десантуватися, Київ було б взято, зазначив керівник ГУР.
Нагадаємо, що Кирило Буданов заявив, що "війна була неминуча", оскільки РФ планувала вторгнення в Україну з 2007 року.
Також повідомлялося, що Москва поскаржилася до ООН на заяву Буданова про вбивство росіян.