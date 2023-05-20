"Страшные цифры": у ВС РФ был только один план захвата Киева, — Буданов (видео)

По словам главы ГУР, россияне рассчитывали высадить в Гостомеле около 30 десантных самолетов. Однако если бы это удалось, Киев был бы взят.

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У российских войск не было никакого другого плана захвата Киева, кроме высадки десанта в Гостомеле. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Видео опубликовано на YouTube-канале "Світ Навиворіт".

"Самое главное было — задержать высадку десанта", — подчеркнул Буданов.

Весь план россиян состоял в стремительной высадке десанта посадочным способом на аэродроме Гостомель, а дальше — вход в Киев.

"Это был единственный план", — заявил Буданов.

По его словам, численность десанта, который Россия планировала высадить в Киеве была значительной.

"Были достаточно страшные цифры. Около 30 ИЛов в одной волне в воздухе. На протяжении суток 24 числа они несколько раз пробовали — поднимали и сажали, — пояснил Буданов. — Заходили на территорию Беларуси, разворачивали их и сажали, так и не удалось им очень стремительно взять под контроль взлетно-посадочную полосу".

Буданов — о высадке российского десанта в Гостомеле

Российские войска верили, что удастся стремительно высадиться и будут самолет за самолетом выгружать подразделения, которые будут сразу же входить в Киев.

Буданов отметил, что ВС РФ планировали создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи, действительно воевать, как в Мариуполе, не планировалось.

Ключевой фактор, который остановил ВС РФ

Глава ГУР объяснил, что планы были сорваны в самом начале, когда не удалось стремительная высадка.

"На полсуток это все затянулось, а за это время подтянулись нормально подразделения Вооруженных сил, которые артиллерийским огнем сделали невозможным вообще такую высадку. Даже в теории", — отметил он.

Однако если бы россиянам удалось десантироваться, Киев был бы взят, отметил руководитель разедведомства.

Напомним, что Кирилл Буданов заявил, что "война была неизбежна", так как РФ планировала вторжение в Украину с 2007 года.

Также сообщалось, что Москва пожаловалась в ООН на заявление Буданова об убийстве россиян.