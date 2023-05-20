Наказав знищити "Мрію": СБУ повідомила про підозру російському генералу

За даними слідства, Анатолій Концевий наказав захопити аеропорт у Гостомелі, а також брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні військової агресії ЗС РФ проти України.

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Збройних сил Російської Федерації Анатолію Концевому, який наказав знищити Ан-225 "Мрія" у лютому 2022 року. Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

За даними СБУ, на початку повномасштабної війни Концевий наказав захопити аеропорт у Гостомелі. Там, під час активних бойових дій, окупанти знищили найбільший у світі транспортний літак українського виробництва "Мрія".

У спецслужбі також встановили, що Концевий є одним із російських командирів, які брали безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні воєнної агресії проти України.

Слідчі з'ясували, що, починаючи з 2019 року, Концевий займався організацією та підготовкою десантників на території РФ та Білорусі до поразки та захоплення стратегічних наземних цілей в Україні.

Попри отримані докази, СБУ повідомила Концевого про підозру за статтею КК України ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Анатолію Концевому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 27 лютого минулого року стало відомо, що найбільшого у світі транспортного літака українського виробництва Ан-225 "Мрія" знищено в аеропорту Гостомелю під Києвом внаслідок повітряної атаки російських військ.

У листопаді того ж року генеральний директор підприємства "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що зараз триває будівництво нового літака Ан-225 "Мрія". За його словами, роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав.

Ми також писали про те, що 5 квітня у Нацполіції повідомили колишнього гендиректора державного підприємства "Антонов" про підозру у службовій недбалості. Поліція встановила, що підозрюваний не евакуював "Мрію", попри попередження держорганів та припинення страхового покриття на літак,