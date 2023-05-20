Нічна масована атака Shahed Києвом: з'явилися нові подробиці обстрілу

Як зазначають у КМВА, у травні жителі української столиці не чули сигналу повітряної тривоги всього 4 дні. Таким чином російські окупанти намагаються виснажити ППО та тримати киян у психологічній напрузі.

Вночі 20 травня Збройні сили Росії обстріляли Київ безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed. Усі ворожі повітряні цілі були збиті силами та засобами ППО, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що це вже одинадцята повітряна атака на столицю України з початку травня. За його словами, така велика щільність атак пов'язана з тим, що росіяни намагаються виснажити ресурси нашої ППО, пошкодити ключові об'єкти в місті, а також вплинути на населення.

"Вони практично щодобово атакують Київ із повітря. Зокрема, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", — констатував Попко.

За інформацією голови КМВА, цього разу окупанти запустили Києвом іранські БПЛА Shahed. Всі дрони були перехоплені ППО, проте через падіння уламків у деяких районах пошкоджено будівлю, транспорт та дорожнє покриття.

Так, у Дніпровському районі столиці спалахнув житловий будинок, у Дарницькому – постраждала будівля СТО та припарковані машини, у Печерському – пошкоджені вікна житлового будинку, у Солом'янському – дорожнє покриття та автомобілі.

Попко також уточнив, що інформації про жертви нічної атаки по Києву поки що не надходило.

Нагадаємо, що раніше голова КМВА повідомив, що внаслідок падіння уламків під час атаки дронів 20 травня на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста спалахнула пожежа. Площа загоряння становила 80 метрів квадратних.

Раніше, 19 травня, ЗС РФ також здійснила обстріл Києва дронами в кілька хвиль із короткими інтервалами між атаками. У КМВА зазначили, що це зроблено з метою виснаження ППО та вплинути на українців психологічно.

Крім того, 19 травня росіяни також атакували інші українські міста. Метою окупантів у ході стали об'єкти промислової та критичної інфраструктур. У Кривому Розі після прильоту було поранено двох людей, а у Львові, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків.