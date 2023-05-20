"Вяжко тримати багато людей": у ЗСУ допустили виведення військ із Бахмута, — ЗМІ

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, українські захисники проводять операцію з оточення окупантів у місті, а от тримати там свої підрозділи стає дедалі небезпечніше.

Сили оборони України можуть залишити охоплене боями місто Бахмут Донецької області з міркувань безпеки. Про це у суботу, 20 травня, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає "Новий час".

Як зазначив Череватий, ситуація у місті залишається складною. У Бахмуті залишилася лише маленька ділянка під контролем українських військових, яку легко обстрілювати.

"Тримати багато людей там важко. Тому ясно, що рано чи пізно з міркувань безпеки ми звідти вийдемо", — заявив Череватий.

Спікер також додав, що натомість Сили оборони України проводять операцію з оточення міста, про захоплення якого 20 травня повідомив голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"У нас триває інша операція щодо оточення міста, і ми досить непогано в цьому плані рухаємося, — зазначив Череватий.

У ПВК "Вагнер" заявили про взяття міста — у ЗСУ це спростували

20 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня заявив, що його найманці взяли останню позицію Сил оборони України у Бахмуті.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у місті продовжуються важкі бої. За її словами, ситуація у місті критична.

Нагадаємо, у британській воєнній розвідці в суботу, 20 травня, повідомили, що ЗС РФ стягнули багато додаткових сил у Бахмут, сподіваючись захопити місто. За інформацією британських військових, впродовж останніх чотирьох днів Росія перемістила кілька батальйонів для посилення своїх сил на Бахмутському напрямку.

Також 20 травня повідомлялося, що на Таврійському напрямку, куди входять Мар'їнка та Авдіївка, протягом доби артилеристи та ракетники Сил оборони виконали 988 вогневих завдань.