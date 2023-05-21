ЗСУ знищили штаб ЗС РФ у Бердянську, — Стратком (фото)

За інформацією української сторони, втрати супротивника великі, але цифра поки що уточнюється. Окупанти також підтверджують факт атаки і стверджують, що ЗСУ нібито завдали удару британськими ракетами Storm Shadow.

У тимчасово окупованому Бердянську ЗСУ вразили штаб російських окупантів. Про це сьогодні, 21 травня повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

За інформацією СтратКому, втрати супротивника великі, але цифра поки що уточнюється.

Як пишуть місцеві телеграм-канали "о 4.00 місто прокинулося від серії вибухів", а в районі аеродрому спостерігали пожежу та густий дим. Зазначається, що частина міста й досі без світла.

Реакція окупаційної "влади"

У так званій адміністрації заявили, що місто нібито обстріляли ракетами Storm Shadow, і що російська ППО нібито збила 6 ракет, а сьома влучила "на околиці міста". Зокрема, таку інформацію подав Голова громадського руху "Ми разом з Росією" Володимир Рогов.

Нагадаємо, увечері у п'ятницю, 19 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи на місці базування від 150 окупантів, яке також використовувалося для встановлення систем ППО.

Великобританія підтвердила успішне застосування ракет Storm Shadow українськими військовими. Міністр оборони країни Бен Уоллес відмовився повідомити, коли саме і з якої мети ЗСУ застосовували британські крилаті ракети, проте зазначив, що така зброя є досить потужним інструментом.

За словами британського військового аналітика Шона Белла, завдяки ракетам Storm Shadow будь-який російський солдат, будь-який російський танк на території України опиняється у зоні досяжності цих ракет.