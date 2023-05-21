Є все для контрнаступу: у Байдена не вирішили, чи передадуть ЗСУ винищувачі F-16

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, літаки не будуть критичною силою наступу. Завдяки пакетам військової допомоги Україна зможе захиститися від РФ, упевнений він.

Сполучені Штати готові підтримати процес навчання пілотів Збройних сил України використанню винищувачів F-16, але поки що неясно, чи будуть ці літаки відправлені. Про це сказав 21 травня радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у передачі телеканалу CNN "State of the Union" ("Положення Союзу").

Президент США Джо Байден оголосив про підтримку процесу навчання пілотів на винищувачах F-16 під час саміту G-7 у Японії.

"Враховуючи кількість F-16 на складах європейських союзників і грошей від Конгресу, є багато інших пріоритетів для систем, які можна дати. Президент США ще не ухвалив остаточного рішення", — сказав Салліван.

Зеленський давно просить західних союзників відправити винищувачі

Президент України Володимир Зеленський давно просить західних союзників відправити сучасні винищувачі, але США неодноразово відмовляли. Натомість Вашингтон надсилав танки, артилерію та боєприпаси, зазначило видання Politico.

Причина цього, за словами Саллівана, в тому, що винищувачі не були критичною силою для очікуваного контрнаступу ЗСУ. Проте умови ведення бойових дій розвиваються.

"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно та в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку контрнаступу. Тепер можна розраховувати на довгострокову здатність України захищатися та стримувати російську агресію", — продовжив Салліван.

Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16, як наголосив радник, також мають стосунок до війни.

Нагадаємо, що 21 травня Зеленський обіцяв постачання в Україну американських винищувачів F-16. Які країни та скільки літаків постачатимуть, він не уточнив.

У Повітряних силах ЗСУ говорили про неможливість поштучної передачі винищувачів цього типу. Йдеться про авіапідрозділи — понад 12 літаків.

Пресслужба ЗСУ 20 травня оголошувала, що винищувачі F-16 можуть злетіти в небо над Україною цієї осені.