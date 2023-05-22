Світить 15 років: СБУ затримала інформаторку, яка збирала дані про ППО на Бахмутському напрямку

За інформацією СБУ, жінку завербували у січні 2023 року. Затримана збирала інформацію про переміщення Сил оборони на місцевості, а також намагалася дізнаватися у знайомих та сусідів.

Співробітники служби безпеки під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу затримали жінку, яка передавала окупантам інформацію про місце розташування українських сил ППО. Про це 22 травня повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, жінка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку, вона намагалася встановити координати вогневих позицій ЗСУ, систем ППО та фортифікаційних споруд українських військових.

Жінку було затримано у момент, коли вона намагалася передати російським спецслужбам закриту інформацію через мобільний телефон. Отримані відомості фігурантка надсилала у вигляді текстових повідомлень з зазначенням геолокацій українських об'єктів.

Слідству вдалося встановити, що фігурантка є мешканкою селища Олексіїв-Дружківка. Раніше вона займалася просуванням антиукраїнських повідомлень, використовуючи заборонену соціальну мережу "Однокласники", де її і знайшли представники російських спецслужб.

До розвідувально-підривної діяльності проти України жінка долучилася у січні цього року. Дані вона збирала виходячи на відкриту місцевість та займаючись спостереженням за підрозділами українських захисників. Також затримана активно розпитувала у своїх сусідів та знайомих інформацію про переміщення колон військової техніки ЗСУ.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Затриманій загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, жителя Харкова, який у 2022 році здавав російським окупантам позиції українських ППО, засудили до п'яти років ув'язнення.

Також нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу співробітники СБУ викрили та затримали інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони у Слов'янську.