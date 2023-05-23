Швидкий графік: у Пентагоні озвучили можливі терміни передачі F-16 Україні

У Міноборони США вважають, що спочатку необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські Повітряні сили зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

Передача F-16 Україні займе у найкращому разі кілька місяців. Таку заяву зробив представник Пентагону Френк Кендалл 22 травня, пише CNN.

Так, необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські Повітряні сили матимуть змогу літати на західних літаках у великій кількості.

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для доставки винищувачів F-16 в Україну знадобиться "у найкращому разі кілька місяців".

"Адміністрація надала кілька деталей плану оснащення українських ЗС реактивними літаками американського виробництва або іншими літаками четвертого покоління, наприклад, хто надасть літаки або де це станеться. Американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі", — сказав він.

Кендал підкреслив, що знадобиться щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16.

"Ми в жодному разі не збираємося передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості до рук Повітряних сил України менш ніж за кілька місяців", — додав Кендалл.

Але це ще відносно швидкий графік, оскільки, за словами представника ВПС США, на підготовку нового американського пілота літаком зазвичай йде понад два роки.

21 травня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові підтримати процес навчання пілотів Збройних сил України використанню винищувачів F-16, але поки незрозуміло, чи ці літаки будуть відправлені.

Нагадаємо, що 21 травня Зеленський обіцяв постачання в Україну американських винищувачів F-16. Які країни та скільки літаків постачатимуть, він не уточнив.

У Повітряних силах ЗСУ говорили про неможливість поштучної передачі винищувачів цього типу. Йдеться про авіапідрозділи — понад 12 літаків.