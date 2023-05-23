До 40 пострілів за 30 хвилин: десантники про застосування британської гаубиці L119 (фото)

Українські військові застосовують гаубиці в районі Кремінної. Майже всі бійці розрахунку мобілізовані — вчитель, айтівець та історик.

Один з підрозділів десантно-штурмової бригади нині підтримує вогнем десантників, які воюють на передовій. На озброєні в них британська гаубиця L119. Про це повідомляє АрміяInform.

У складі артилерійського підрозділу майже всі — мобілізовані. Очолює підрозділ вчитель математики Анатолій. Разом з побратимами він проходив навчання на британській гарматі у Великобританії. Військові розповіли, що інструктори були вражені тим, коли дізналися про професії бійців: вчитель математики, історик, працівник ІТ-сфери.

Фото: АрміяInform

Гармату транспортує броньовик "Хамві", яким керує Олег. Він транспортує артилеристів та гаубицю на позиції.

"Треба буквально протискатися між деревами з гаубицею на буксирі. А ще проїжджати повним бездоріжжям, з корінням і пнями, з гілками та вирвами на шляху", — каже Олег про особливості своєї роботи.

Нині бійці виконують завдання під Кремінною. За словами командира розрахунку Дмитра, немає і доби, щоб вони не працювали.

Українські десантники виконують завдання в районі Кремінної Фото: АрміяInform

"Інтенсивність різна. Інколи це 10 снарядів на добу, іноді 40 — за тридцять хвилин. Стріляємо вдень і вночі практично за будь-яких погодних умов. Завжди перебуваємо в повній бойовій готовності", — розповідає Дмитро.

Нагадаємо, 27 вересня артилеристи ЗСУ оцінили британські гаубиці L119 додавши, що вони знищують всі ворожі цілі.

Про постачання гаубиць L119 в Україну в Великобританії оголосили 21 липня 2022 року.