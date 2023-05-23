В Україні з'явиться Корпус морпіхів: бригадам дадуть сучасну зброю, — Зеленський

Морська піхота, як сказав президент, залучалася до оборони найзначніших ділянок фронту. Військові впевнено знищували російських загарбників, їхній потенціал збільшуватимуть.

В Україні буде сформовано бригади морських піхотинців, усіх забезпечать сучасною технікою та озброєнням. Про це 23 травня сказав президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти та відвідування фронтових позицій ЗСУ на ділянці "Вугледар — Мар'їнка" у Донецькій області.

Голова держави вітав морпіхів із професійним святом та вручав їм нагороди. Зеленський зазначив, що морська піхота – це братство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням та покликанню бійців. Військові завжди демонструють швидкість, рішучість та результат, додав він.

Після початку повномасштабної війни з Росією морська піхота залучалася до оборони найбільш значних ділянок фронту, морпіхи впевнено знищували загарбників, додав Зеленський.

Щодня морська піхота України, як зазначив президент, доводила свою потужну силу. Військові звільняли землі від окупантів та виконували найскладніші завдання.

"Нам потрібно більше такої сили. Відсьогодні дня ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо Корпус морської піхоти", — резюмував президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 23 травня приїхав на фронтову ділянку та привітав українських військових із днем морської піхоти.

У квітні цього року українська 37-а окрема бригада морпіхів отримала американські бронемобілі Oshkosh M-ATV та французькі AMX-10RC.

Бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського 29 березня показувала кадри знищення найманців російської ПВК "Шторм".