"У полон не брати": Медведєв закликав "знищувати як щурів" диверсантів у Бєлгородській області

Заступник голови російської РНБО також пригрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив на територію регіону РФ бійців РДК та ЛСР.

Твердження Києва про те, що він не має відношення до вилазок диверсантів у РФ у Кремлі називають брехнею і закликають знищувати їх "як щурів". Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сьогодні, 23 травня, пише ТАСС.

"Щодо цих покидьків — я інакше їх і назвати не можу — то можна по-різному характеризувати їх. Питання тільки в тому, що з ними робити. Їх треба просто як щурів знищувати і навіть у полон не брати", — заявив Медведєв.

Він додав, що за такі акти відповідальні "спонсори київського режиму", а саме США, ЄС та Британія.

"Чим більш руйнівною буде зброя, що поставляється Києву, тим більш ймовірний сценарій ядерного апокаліпсиса", — заявив Медведєв,

До речі, 23 травня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що причетними до подій у Бєлгородській області влада РФ вважає "українських бойовиків", навіть якщо це етнічні росіяни.

Раніше, 22 травня росЗМІ називали імена прониклих у Бєлгородську область. Виходячи з їхньої інформації, серед "диверсантів" опинилися колишній актор Кирило Канахін, Експрацівник ФСБ Ілля Богданов та Олексій Долгов із Легіону "Свобода Росії".

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня заявляли про новий рейд у Бєлгородській області Росії. За словами військових, настав час розпочати боротьбу з Кремлем.

12 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв побажав президенту України Володимиру Зеленському "згинути від своїх рук".