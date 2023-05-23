"Підкоригували погоду": закарпатські "мольфари" ефектно знищили РСЗВ "Град" (відео)

В оперативному командуванні "Захід" повідомили, що російська реактивна система залпового вогню "псувала сонячну погоду".

Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади знищили російську установку БМ-21 Град. Про це у вівторок, 23 травня, повідомляє пресслужба оперативного командування Захід.

На відео можна побачити, як РСЗВ було знищено одним влучним пострілом. Також убік відбігає кілька окупантів.

Представники оперативного командування бригади повідомляють, що російську реактивну систему залпового вогню змогли ліквідувати з артилерії "закарпатські мольфари".

Бійці зазначили, що російський "Град" був недоречний у таку гарну погоду.

"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкоригувати погоду", — зазначено у підпису до ролика.

21 травня ЗСУ вразили штаб російських окупантів у тимчасово окупованому Бердянську британськими ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, 22 травня стало відомо, що артилеристи 28-ї ОМБр знищили колону російських окупантів у Донецькій області.

Також цього дня поблизу Нью-Йорка Донецької області 24 бригади імені короля Данила знищили ударний вертоліт ЗС РФ Мі-24. Вертоліт було зупинено завдяки зусиллям та професійним діям стрільця-зенітника, який застосував ПЗРК "Голка".