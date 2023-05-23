Захист у довгостроковій перспективі: Франція готова надати Києву гарантії безпеки

За даними МЗС країни, Париж готовий укласти з Києвом угоди, спрямовані на надання гарантій безпеки, які допоможуть йому захистити себе в довгостроковій перспективі.

Французька влада висловлює готовність підписати з Україною угоди, які мають на меті забезпечити надійні гарантії безпеки й оберігати Україну в перспективі на довгострокову основу. Про це заявив на брифінгу речник МЗС Франції.

"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери в декларації 36-го франко-британського саміту", — сказали у відомстві.

Було також зазначено, що Франція разом зі своїми партнерами продовжує розглядати найкращі способи надання підтримки Україні в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.

Нагадаємо, що 22 травня з метою допомогти Україні в боротьбі з РФ Сполучені Штати можуть запропонувати Києву модель гарантії безпеки, подібну до ізраїльської. Такий варіант стане альтернативою вступу України до НАТО.

Щодо планів України, то нагадаємо слова глави держави Володимира Зеленського, який 4 травня під час пресконференції в Нідерландах заявив, що офіційний Київ реально оцінює свої шанси на вступ до НАТО, але хоче стати членом Альянсу вже зараз. На думку українського президента, на сьогодні немає жодної причини відмовити в цьому Україні.