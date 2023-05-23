Нарили траншей та набудували укріплень: ЗС РФ очікують на контрнаступ ЗСУ з 4 напрямків (фото)

Локації, які зафіксували супутникові знімки, дають зрозуміти, чого очікує Росія від контрнаступу та з якими засобами оборони можуть зіткнутися Сили оборони України.

Російські окупанти впродовж багатьох місяців будували оборону на захоплених українських територіях в очікуванні майбутнього контрнаступу ЗСУ. Супутниковий аналіз BBC виявив розгалужені оборонні споруди, які Росія побудувала від жовтня 2022 року. Вони дають зрозуміти з якими засобами оборони можуть зіткнутися Сили оборони України.

Західне узбережжя Криму

У Криму цьогоріч замість атракціонів і шезлонгів пляжі прикрашають "зуби Дракона" — оборонні споруди, які набудували окупанти, аби завадити українському контрнаступу. Бетонні блоки у вигляді пірамід тягнуться на 25 км. Позаду них нарили окопів, які забезпечують прикриття від наступальних атак. Вздовж окопів можна також помітити кілька бункерів.

Деякі військові експерти припускають, що укріплення, швидше за все, є запобіжним заходом, а не ознакою того, що РФ очікує нападу України з моря, оскільки остання має невеликий військово-морський потенціал.

"Укріплення, ймовірно, створені для того, щоб стримати будь-яку зухвалу українську атаку на Крим", — говорить аналітикиня розвідки Лейла Гест.

Токмак

Місто Токмак у Запорізькій області розташоване на ключовій трасі на південному сході країни. Якщо ЗСУ атакують у цьому напрямку, вони зможуть відрізати Крим від інших територій, які контролює РФ.

Російські окупанти збудували тут 2 лінії окопів на північ від Токмака — у напрямку, з якого могла б наступати Україна. За цими траншеями звели ще одне кільце укріплень навколо міста з 3 шарами оборони.

Також окупанти облаштували протитанкові рови завглибшки близько 2,5 м. За ровом є кілька рядів "зубів дракона" та ще одна мережа траншей.

Цілком імовірно, що ділянка між трьома лініями оборони Токмака замінована, вважає експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

"Мінні поля є стандартною частиною будь-якої оборони, і росіяни широко їх використовували протягом усієї війни. Тут заміновані ділянки можуть бути великими і краще прихованими, щоби сповільнити українські атаки, поки артилерія та піхота зможуть відбити атакувальні сили", — сказав він.

BBC також виявила, що 3 інших міста поблизу Токмака були укріплені схожим чином.

Траса E105

Траса Е105 проходить з Бєлгородської області через Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську області до Криму. Дорога E105 з'єднує контрольований Росією Мелітополь на півдні із Запоріжжям, який контролює Україна. Сторона, яка контролює цю трасу, може легко переміщати війська регіоном.

Лінія протитанкових ровів і траншей окупантів проходить уздовж 35-кілометрової ділянки траси E105 на захід від Токмака. Якщо ЗСУ спробують скористатися цією дорогою, то РФ обстрілюватиме їх з важкої артилерії з ліній своєї оборони.

"Росіяни стурбовані нещодавно створеними українськими підрозділами бронетехніки. Якщо ці підрозділи зможуть вийти на головну магістраль, вони зможуть рухатися дуже швидко. Російська стратегія полягає у тому, щоб відтіснити їх від доріг і таким чином сповільнити", — каже Марк Канчіан.

Рівнопіль на північ від Маріуполя

Росія очікує, що Україна спробує відвоювати Маріупольський порт, оскільки він займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні.

Навколо Маріуполя російські окупанти нарили лінії круглих траншей. Вони розташовані за 55 км на північ від Маріуполя поблизу села Рівнопіль. Траншеї, розміщені по колу, дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, аби вона могла цілитися у будь-якому напрямку.

Це вказує на те, що РФ готується захищати відкриті ділянки, які не мають природного захисту, як-от пагорбів і річок, поряд з їхньою ширшою мережею окопів. Втім, чимало аналітиків дійшли висновку, що ЗСУ можуть обійти багато цих оборонних споруд.

"Тому росіяни, ймовірно, спробують спрямувати українські сили певними маршрутами, які щільно заміновані та на які націлена російська артилерія", — говорить Олександр Лорд, представник стратегічної консалтингової фірми Sibylline Ltd.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку російські окупанти проводять активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

На території Білорусі, за 20 кілометрів від кордону з Україною помітили "зуби дракона". Також спостерігається будівництво фортифікаційних споруд поблизу цієї лінії.