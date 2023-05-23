"Довгоочікуваний для всіх українців день вже близько": Данілов прокоментував події у Бєлгороді

За словами секретаря РНБО, українці не висловлюють інтересу щодо атак на російський регіон. Єдине важливе питання — коли Путін та його ставленики відповідатимуть за військові злочини.

У Кремлі з'явилася реакція на бої, що відбуваються у Бєлгородській області, проте Україна не виявляє особливого інтересу до цієї події. Головна тривога українців полягає в тому, що Путін досі здатний висловити свою стурбованість подіями. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

Таким чином він висловив глибоке занепокоєння щодо реакції Кремля на поточну ситуацію в Бєлгороді.

"Що стосується хвилювань Кремля і Путіна через ситуацію в Бєлгороді. Єдине, що в цьому плані непокоїть українців — тільки те, що Путін поки що має можливість висловлювати будь-яке занепокоєння, а не знайомитися в камері з матеріалами персональної кримінальної справи", — зазначив Олексій Данілів.

Секретар РНБО зауважив, що цей день наближається із максимальною швидкістю. Тільки це турбує українців – коли Путін та його ставленики відповідатимуть за військові злочини.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня росЗМІ повідомляли, що російські прикордонники запобігли спробі прориву ДРГ у районі села Богун-Городок. Населений пункт розташований за 35 км від Козинки.