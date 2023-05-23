Три села залишилися без світла: росіяни заявили про атаку дрону на Курську область (мапа)

За даними губернатора Курської області, дрон скинув вибуховий пристрій на підстанцію, чим знеструмив кілька населених пунктів.

23 травня ввечері в Курській області Російської Федерації відбулася атака на підстанцію, внаслідок якої три населені пункти залишилися без електроенергії. Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

"У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. В результаті виявилися знеструмленими села Плехово, Гуєво та Горналь", — написав Старовойт.

Плехово, Гуєво та Горналь Курської області

За інформацією губернатора, зараз у районі сіл проводяться ремонтні роботи після атаки на підстанцію. Важливо відзначити, що немає інформації щодо постраждалих внаслідок інциденту.

Нагадаємо, 17 травня росЗМІ повідомляли, що Збройні сили України нібито вперше обстріляли територію РФ із танка. Українські військові нібито підігнали танк до села Бударки у Чугуївському районі Харківської області та відкрили вогонь околицями Старого хутора у Білгородській області.

Раніше, 15 травня вночі в Курській області РФ прогриміло кілька потужних вибухів. Росіяни заявили, що безпілотник скинув 3 боєприпаси на будівлю місцевого відділення ФСБ.

Також нагадаємо, 15 травня стало відомо, що в результаті краху двох російських вертольотів Мі-8, а також літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області загинули 8 льотчиків.