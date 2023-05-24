Ще має бути робота: Україні треба розвязати три проблеми, щоб застосувати F-16 на полі бою, — ЗМІ

За словами аналітиків, Україні необхідно розв'язати такі питання, як час, необхідний для навчання українського персоналу, пов'язаного з F-16, створення необхідної інфраструктури та врегулювання політичних питань.

Україні потрібно розв'язати три ключові проблеми, перш ніж вона буде готова до того, щоб західні винищувачі F-16 вступили у бій із російськими літаками. Про це пише Newsweek.

Так, аналітики вважають, що перш ніж Україна зможе управляти сучасними бойовими літаками, необхідно розв'язати такі питання, як час, необхідний для навчання українського персоналу, пов'язаного з F-16, створення необхідної інфраструктури та врегулювання політичних питань.

Повідомляється, що хоча багато країн пропонували навчати українських пілотів, на це потрібен час. Як розповів коммодор авіації Королівських ВПС у відставці Ендрю Кертіс, Навчання навіть досвідчених пілотів на новому літаку триває місяцями.

Однак, як вважають деякі експерти, навчання екіпажів з України, ймовірно, буде швидшим, ніж передбачалося.

Як припустив колишній старший командувач ВПС Великобританії та маршал авіації Грег Бегвелл, українських пілотів можуть відкликати з передової на навчання.

"Багато проблем, багато питань", — сказав Бегвелл.

Також, як вважають експерти, отримання F-16 – це фундаментальний крок для України та її ВПС. Необхідно організувати нові ланцюжки постачання, процедури технічного обслуговування та інфраструктуру.

Повідомляється, що винищувачі F-16 потребують гладких злітно-посадкових смуг і часто централізованих баз для роботи — на відміну від розосереджених аеродромів та імпровізованих злітно-посадкових смуг, які можуть використовувати літаки радянської доби.

Як сказав колишній британський військовий офіцер Френк Ледвідж, якщо Україна збудує такі бази, то вони можуть стати головною метою для російських ракет. Захист баз відверне українські сили ППО від інших районів.

У матеріалі йдеться про те, що є і політичний аспект. Наприклад, раніше F-16 були червоною лінією для західних прихильників Києва та для НАТО, і Росія назвала навіть можливість того, що американські літаки опиняться в руках України ескалацією.

За словами Бегвелла, якщо війна в Україні закінчиться найближчим часом, Україні, як і раніше, будуть потрібні військово-повітряні сили для захисту її кордонів з Росією.

Експерти кажуть, що оскільки літаки радянської епохи потребують заміни, увага спрямована на капітальний ремонт ВПС України, щоб зберегти їхню можливість оборонятися та підготувати Україну до інтеграції до НАТО.

Нагадаємо, що 23 травня генерал США розбив аргументи проти надання Україні винищувачів F-16. Екскомандувач Нацгвардії Каліфорнії Девід Болдуїн розповів про успіхи українських льотчиків на тренуваннях та пояснив, що страх ескалації і раніше зупиняв іноземців у наданні озброєння. За його словами, F-16 змогли б зберегти життя дітей та додати впевненості бійцям.