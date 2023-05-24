Біг із осколком під серцем на адреналіні: Буданов розповів, як пережив поранення на фронті

Глава ГУР отримав три поранення на Донбасі. За даними ЗМІ, він також брав участь у важливій операції на півночі Криму.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов багато разів був пораненим на території Донбасу, проходячи через лінію фронту. Одне з його поранень було особливо серйозним і становило загрозу для його життя. Про це глава ГУР розповів в інтерв'ю виданню НВ, опублікованому 24 травня.

У 2016 році Буданов та його команда провели важливу операцію на півночі Криму, після чого він часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі.

Буданова було поранено тричі під час операцій на лінії зіткнення на Донбасі. За його словами, перша рана була легкою, а друга важкою. Під час вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив йому під серце. Цей уламок неможливо видалити з тіла, оскільки це становить небезпеку. Буданов також отримав поранення у спину та шию. Попри це, він продовжував рухатися вперед на адреналіні та подолав приблизно 5 кілометрів, перш ніж виснаження зробило його безсилим. Попри серйозність поранення, Буданов наголосив, що з ним можна жити.

Третє поранення сталося, коли куля потрапила до його правої руки, пошкодивши ліктьовий суглоб. Після цього він відчував труднощі зі згинанням кінцівки.

Причини отримання поранень Будановом не розголошуються, проте журналісти зазначають, що завдання, які йому доручили, були дуже серйозними. Вже 2016 року йому було надано звання майора, за два роки — підполковника, а 2020 року — полковника.

Буданов продовжує брати активну участь в операціях, навіть після отримання поранень. Нещодавно він був присутній під час звільнення селища Руська Лозова у Харківській області. Таким чином, глава ГУР, який є важливою метою для противника, знаходився всього за кількасот метрів від ворожих позицій.

Журналісти зазначають, що це лише одна з багатьох операцій, у яких брав участь глава ГУР. Проте подробиці більшості операцій стануть відомими українській громадськості лише після завершення війни.

Нагадаємо, 18 травня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що війна була неминуча, оскільки Росія розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну ще 2007 року.

Також нагадаємо, 24 квітня Кирило Буданов заявляв, що Україна наближається до знакової битви в історії та все тепер у наших руках. Усі партнери, як зазначив глава ГУР, розуміють, що Київ здаватися не має наміру і продовжить боротьбу за свої території. Однак, дата контрнаступу все ще є таємницею.