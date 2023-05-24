Бійці ЗСУ провели черговий наступальний етап під Бахмутом, – майор Жорін

За словами Максима Жоріна, кожен метр території відбивається у важких боях, тому інколи є успіхом, коли бійці за добу просуваються на 100 метрів.

Бійці Сил оборони продовжують операцію під Бахмутом з важкими боями за кожен метр. Про це повідомляє майор ЗСУ Максим Жорін, який раніше був командиром полку "Азов".

Офіцер зазначає. що задача військових — оточити Бахмут, щоб створити неможливі умови для існування російських окупантів. З північного напрямку працює 3 окрема штурмова бригада ЗСУ, які під час боїв вже зіштовхнулись з:

72 морською стрілецькою бригадою;

57 окремою гвардійською мотострілецькою бригадою;

найманцями з "Шторм Z".

Жорін підкреслює, що окупанти не віддають позиції "просто так", тому іноді навіть просування на 100 метрів є великим успіхом. Окрім цього військові майже кожен день беруть полонених.

"Розуміємо, що вони потрібні нам для обмінів. Завжди даємо можливість цим д*білам здатись. Тих, хто погоджується — забираємо, ну а ті, хто не хоче в полон, залишаються в минулому", — підсумував майор ЗСУ.

У Генеральному штабі заявили, що на Бахмутському напрямку окупанти протягом доби безуспішно намагалися вести наступальні дії у напряму Хромового. Також були завдані авіаудари в районі Бахмута.

Приблизна мапа контролю Бахмута Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 24 травня у WP писали, що історія Бахмута не закінчена, російські війська незабаром втратять окуповані території.

23 травня Дмитро Медведєв заявив, що США мають компенсувати РФ збитки за руйнації в Бахмуті та Маріуполі.