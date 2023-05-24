Нова система військової авіації та вітчизняне виробництво зброї: Зеленський провів Ставку

У ході засідання він заслухав звіти про ситуацію на фронті від військового керівництва України. Окрему увагу приділили переходу ЗСУ на західні літаки.

Президент України Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалися актуальні питання протистояння. Зокрема, йшлося про перехід військових на нові літаки. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі 24 травня.

За його словами, на Ставці було присутнє військове керівництво України, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та багато інших. Вони доповіли Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті.

Оборонне відомство відчиталось про забезпечення українських військових боєприпасами, а також окремо було порушено тему постачання західної техніки та нарощування українського виробництва.

Зокрема, йдеться про бойову авіацію, яку союзники незабаром передадуть Україні та приділили час питанню переходу Збройних сил України на ці літаки.

"Почали роботу над всеосяжною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня повідомлялося, що Пентагон розкрив деталі відправки Україні літаків F-16. Пілотів навчатимуть для цього в країнах Європейського Союзу, проте для майбутнього контрнаступу вони не будуть актуальними. Безпосередні тренування триватимуть кілька місяців.

Генерал-майор США та екскомандувач Нацгвардією Каліфорнії Девід Болдуін 23 травня заявив, що якби Києву відправили літаки F-16 рік тому, було б набагато менше жертв серед цивільних.