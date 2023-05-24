"У росіян логіка російська": в Міноборони спростували чутки про загибель та пияцтво Залужного

В оборонному відомстві спростували чутки про те, що головнокомандувач ЗСУ у лікарні. Заступник міністра Ганна Маляр розповіла, що мала телефонну розмову з головнокомандувачем напередодні.

Російська пропаганда почала активно тиражувати фейки про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито перебуває "у критичному стані" у шпиталі, і що лікарі борються за його життя після отриманого поранення. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За словами Маляр, вона мала телефонну розмову з головкомом напередодні, 23 травня. За її словами, тепер, окрім робочих питань, їй ще й доводиться питати Залужного: "Як ви?"

Той, пояснила Маляр, зазвичай відповідає жартом, т.я. пишуть всілякі небилиці, навіть про зловживання спиртним, що неприпустимо для військових через сувору дисципліну.

Маляр розповіла, що на передовій військові навіть не можуть дозволити собі зловживати кофеїновмісними напоями.

"І там навіть кави немає, щоби стимулювати себе, — сказала вона. — Там зовсім інші стоять завдання. І це просто смішно читати. Але у росіян логіка російська".

Вкидання російської пропаганди про нібито загибель головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутними військами Олександра Сирського та інших військових почали з'являтися з початку травня.

Фокус розбирався в тому, що мав на увазі Залужний, коли попереджав, що вони не мають наміру зупинятися.

Також повідомлялося, що Залужний розповів про подробиці підготовки до масштабного вторгнення російських військ.