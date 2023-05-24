У Міноборони РФ звинувачують Україну в атаці на охоронний корабель "Іван Хурс" (відео)

В оборонному відомстві РФ розповідають, що всі безпілотні катери нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля за 140 км на північний схід від протоки Босфор.

У середу 24 травня Міноборони РФ звинуватило Україну в ранковій атаці катерів та БПЛА на охоронний корабель трубопроводу "Турецький потік". Про це повідомляє російське видання ТАРС.

За інформацією оборонного відомства, о 05:30 ранку "Збройними силами України" здійснено безуспішну спробу атакувати трьома БПЛА та швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс", у той час як той пройшов протоку Босфор за 40 морських миль на північ від нього.

""Іван Хурс" є кораблем Чорноморського флоту РФ, у чиї завдання входить забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у винятковій економічній зоні Турецької Республіки", — заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

За інформацією Міноборони РФ, всі катери противника були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 км на північний схід від протоки Босфор.

"Зараз "Іван Хурс" продовжує виконання поставлених завдань", — зазначив Конашенков.

Нагадаємо, 24 травня Фокус писав про те, що у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що було здійснено атаку на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" проекту 18280.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст закрили вдень 24 травня через навчання, що проводяться в районі. При цьому українська сторона припустила, що ситуація може бути пов'язана з атакою невідомими дронами на розвідувальний корабель ЧМФ РФ "Іван Хурс".