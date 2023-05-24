Поклав життя за свободу країни: під Бахмутом загинув майстер спорту України з боксу

30-річний спортсмен був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного" та "Кубка Арсьонова".

Захищаючи незалежність нашої країни від російських окупантів, під Бахмутом загинув майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко. Про це повідомляє федерація боксу України.

30-річний спортсмен представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.

Олександр Онищенко був майстром спорту України з боксу, чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", а також входив до складу збірної команди України з боксу.

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Олександра. Світла пам'ять усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави", – йдеться у публікації федерації.

ФБУ Олександр Онищенко

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