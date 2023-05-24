"Крим був переданий за примхою": лідер ультраправих Франції назвала півострів частиною РФ (відео)

Лідер праворадикальної партії Марін Ле Пен розповідає, що під час своїх візитів на півострів вона нібито спілкувалася з місцевими жителями, які вільно висловили бажання бути частиною Росії через голосування.

У середу, 24 травня, лідер парламентської фракції правої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що вважає Крим легітимною частиною Росії. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутатів на слуханнях з питань іноземного втручання у Національних зборах Франції, повідомляє видання BFMTV.

За її словами, тимчасово окупований півострів Крим є легітимною частиною Росії. Також Ле Пен стверджує, що Крим був російським протягом двох століть, а українським – протягом 60 років, подарованих диктатором із забаганки.

"Крим був російським протягом двох століть і українським — протягом 60 років після того, як був переданий диктатором за його примхою. Я переконана прихильниця референдумів і вважаю, що жителі Криму вільно висловили своє бажання через голосування бути частиною Росії", — зазначила Ле Пен.

Ле Пен підкреслила, що під час своїх візитів на окупований РФ півострів вона спілкувалася з місцевими жителями, які переконали її, що вони більшою мірою почуваються частиною Росії. Також вона нагадала про те, що Крим був приєднаний до Росії на підставі проведеного в ньому референдуму.

"І як абсолютна захисниця референдуму, я вважала, що жителі Криму вільно висловили свою думку, проголосувавши за приєднання до Росії. Я це говорила під час референдуму щодо Криму, я це говорю і сьогодні", — підсумувала вона.

Чому у Ле Пен така позиція щодо Криму

Ще у 2017 році під час своєї передвиборчої кампанії Марін Ле Пен відкрито заявляла про свою дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Якщо ви кажете, що Росія є військовою небезпекою для інших країн Європи, я думаю, що ви помиляєтеся в аналізі ситуації", — зазначала вона в лютому в інтерв'ю для CNN. У тому ж інтерв'ю Ле Пен підтримала анексію Криму.

Вже у березні 2017 року лідер Кремля особисто зустрічав голову французької правої партії у Москві. Журналісти змогли дізнатися, що у 2014 році Марін Ле Пен отримала великий кредит розміром дев'ять мільйонів євро у Першому Чесько-російському банку.

Зустріч Ле Пен та Путіна у Москві у березні 2017 року Фото: Европейская правда

У середині квітня 2022 року кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася визнавати окупацію Криму Росією і заявила, що Європа має запобігти військовому злиттю РФ та Китаю.

Вибори президента Франції у 2022 році показали, що її близькість до Кремля не позначилася на настроях її виборців, тоді вона пройшла у другий тур. Проте, за результатами другого туру голоси за Макрона віддали 58,2% французів, а за лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен – 41,8% виборців.