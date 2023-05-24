Кількість штурмових дій сил РФ у Бахмуті знизилась: у Міноборони розповіли про просування ЗСУ

Заступниця міністра Ганна Маляр пояснила, що росіяни зосередились на посиленні на флангах та артилерійських обстрілах.

Протягом дня у передмісті Бахмута в Донецькій області спостерігається спад інтенсивності боїв на флангах. Про це 24 травня у соцмережах повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки — ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", — підкреслила вона.

Однак посадовиця проінформувала, що українським військовим вдається просуватись на Бахмутському напрямі. За її словами, захисники нині контролюють частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

"В місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів", — передала Маляр.

Нагадаємо, 24 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські оборонці "мають успіхи на флангах Бахмута". Також він оприлюднив відео з військовополоненим — найманцем ПВК "Вагнер" Денисом Попковим.

Також 24 травня голова Мінцифри Михайло Федоров опублікував кадри знищення російського безпілотника за допомогою дрона-камікадзе "Пегас". Окупанти застосовували техніку для коригування обстрілів на Бахмутському напрямі.

23 травня стало відомо про загибель 19-річного Романа Романюка у боях під Бахмутом. Мешканців Берестечківської громади Луцького району попросили сформувати живий коридор для вшанування пам’яті бійця.