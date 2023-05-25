Південна Корея почала таємно відправляти Україні сотні тисяч артснарядів, — WSJ

За інформацією журналістів, Південна Корея передає снаряди США, які, зокрема, організували їхнє відправлення в Україну. Такий вид допомоги має допомогти ЗСУ успішно провести контрнаступ.

Південна Корея за посередництвом США почала передавати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Про це пише Wall Street Journal сьогодні 25 травня.

Як пишуть журналісти, це допоможе Україні якісно контрнаступати, тоді як США не повинні будуть надавати касетні боєприпаси.

"Крок, який, за словами американських офіційних осіб, зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти ухвалення рішення про постачання касетних боєприпасів, заборонених багатьма країнами", — пише видання з посиланням на свої джерела у Білому домі.

За інформацією ЗМІ, існує конфіденційна домовленість, за якою Південна Корея передає снаряди США, які, зокрема, організували їхнє відправлення в Україну.

Офіційно цю інформацію не коментували ані Вашингтон, ані Сеул.

Wall Street Journal нагадує, що позиція Сеула змінилася після візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до Вашингтона минулого місяця. Тоді Вашингтон та Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки. Зазначається, що США місяцями просили про допомогу, оскільки власні запаси артилерії Пентагону скорочуються.

17 травня стало відомо, що Південна Корея має намір надати Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 130 мільйонів доларів, більшість із яких складуть пожертвування та кредити.

Нагадаємо, 8 березня Південна Корея дозволила Польщі передавати Україні САУ Krab, що базується на шасі К9 Thunder.