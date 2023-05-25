Б'є всі рекорди: у ЗСУ показали, як ППО знищувала дрони-камікадзе над Києвом (відео)

На думку командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, сьогодні силам і засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі.

У ніч із 24 на 25 травня Російська Федерація 12-й раз із початку травня атакувала українську столицю з використанням дронів-камікадзе Shahed-136/131. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі БПЛА. Відповідне відео у Facebook опублікувала пресслужба командування Об'єднаних сил ЗС України.

"Чергова, дванадцята, з початку травня атака росіян на Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131 зазнала поразки. Удар був масований, у кілька хвиль, проте всі цілі ворога були виявлені та знищені силами протиповітряної оборони", — йдеться в публікації.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, у відбитті ворожого нападу брали участь підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗСУ, а також мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших частин Сил оборони України.

"Зараз заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою "Гепард" і виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні", 0151 розповів командувач ОС ЗСУ.

Він висловив думку, що сьогодні силам і засобам ППО України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих повітряних цілей б'є всі рекорди.

"Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який захищає українське небо в Північній операційній зоні та робить усе для того, щоб наші співвітчизники почувалися в безпеці під час повітряних тривог", — сказав Наєв.

Атака дронів на Київ у ніч на 25 травня

У Київській області й столиці повітряна тривога тривала понад три години, заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

В адміністрації наголосили, що з моменту попередньої атаки на українську столицю минули 4 дні. Це була найдовша перерва за місяць. Проте вночі росіяни провели вже 12-ту атаку за місяць, запустивши в бік Києва та Київської області дрони-камікадзе Shahed.

"Ворог продовжує використовувати тактику нападу в кілька хвиль, з інтервалами між групами дронів, що атакують. Так армія Кремля намагається досягти поставленої мети, у тому числі й виснажити нашу ППО", — зазначили в КМВА.

Проте, згідно з повідомленням, усі повітряні цілі були збиті Силами оборони України, а тому ударів по Києву не допустили.

Нагадаємо, 24 травня Служба безпеки показала серію успішних ударів по окупантах із ЗС РФ за допомогою дронів-камікадзе, яку провели фахівці Центру спецоперацій "А".

Цього ж дня військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ України вдало атакували російський склад із боєприпасами на передовій за допомогою БПЛА.