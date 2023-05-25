Падіння гелікоптера в Броварах: у МВС розповіли, коли покажуть результати розслідування

Трагедія забрала життя глави МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна й держсекретаря Юрія Лубковича. Новий глава міністерства обіцяє швидко оприлюднити результати перевірок.

Результати розслідування аварії вертольота в Броварах Київської області представлять "досить швидко". Про це заявив 25 травня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "РБК-Україна".

За даними чиновника, справу розслідують Офіс Генпрокурора й Державне бюро розслідувань.

"Сподіваюся, найближчим часом зможемо поділитися результатами цього провадження. З мого боку було б некоректно коментувати перебіг досудового розслідування, яке не стосується МВС", — додав Клименко.

Глава МВС України розповів про висновки, які зробили після трагедії, щоб уникнути подібних випадків. Керівництво почало докорінно змінювати систему управління внутрішньою авіацією МВС.

"Заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом — це і гелікоптери, і літаки. Питання й у підготовці техперсоналу. Авіаційної техніки в МВС досить багато", — зазначив міністр.

Правоохоронці та Мінінфраструктури, за його даними, розпочали створення єдиної системи функціонування європейського авіапарку України.

Нагадаємо, що вранці 18 січня вертоліт ДСНС із топчиновниками МВС розбився в Броварах під Києвом. Трагедія забрала життя 18 осіб, зокрема голови відомства Дениса Монастирського, першого заступника голови МВС Євгенія Єніна й держсекретаря МВС Юрія Лубковича.

Клименко говорив, що падіння вертольота в житловому кварталі стало результатом повномасштабної війни з Росією. А 6 лютого він говорив, що розслідування причин аварії можна завершити за два місяці.