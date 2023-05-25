Реліквія часів Холодної війни: у США виставили на продаж ракетну шахту (фото)

Шахта Rolling Hills завглибшки 55,5 метра продають власники ранчо в Канзасі. За весь об'єкт площею 3,6 га вони запросили 1,3 млн доларів.

В американському окрузі Лінкольн, що у штаті Канзас, виставили на продаж ракетну шахту Rolling Hills часів Холодної війни. Як повідомили 24 травня оглядачі War Is Boring, пускову шахту продає ранчо BTB Ranch за 1,3 млн. доларів.

"Шукаєте підземний притулок майже на 200 футів під землею? Можливо, вас зацікавить реліквія холодної війни 1960-х років, виставлена на продаж у центральному Канзасі", — пишуть автори публікації.

Шахта розташована на 9 акрах землі (3,6 га) та обнесена парканом з колючого дроту 2,5 метра. На вході на територію об'єкта встановлено електричні ворота. Візуально шахту можна помітити по двох металевих спорудах та сталевих вхідних дверях діаметром 15 метрів. При цьому глибина шахти сягає 55,5 метра.

"Цей простір може бути перетворений на 18-поверхове підземне житлове приміщення або декілька приміщень. Кожен із рівнів колишнього центру управління площею 1 250 квадратних футів (381 кв. м) є свіжопофарбованим необробленим простором, який може бути забудований або залишитися в стилі loft", — йдеться в оголошенні.

Історія створення

Оглядачі пишуть, що уряд США у 1950-х і на початку 1960-х років побудував 12 об'єктів для міжконтинентальних балістичних миль поряд з територією, де тоді знаходилася база ВПС Шиллінг на південному заході Саліни.

Будівництво цієї шахти почалося 1959 року і завершилося у 1960 році. У 1962 році вона була переданана уряду США, який замовив будівництво, а через три роки в 1965 році об'єкт був виведений з експлуатації.

"Канзас був обраний як місце будівництва, оскільки він знаходився поза зоною досяжності радянських ракет, що запускаються з підводних човнів, розташованих біля узбережжя США", — зазначено в матеріалі.

Також повідомляється, що практика продажу ракетних шахт цілком повсякденна. Інші подібні ракетні шахти було продано приватним власникам, шкільним округам та університетам, пояснили оглядачі.

Раніше повідомлялося, міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення на території республіки Білорусі тактичної ядерної зброї. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що зброя не передається білоруській стороні, а рішення щодо її застосування залишається за Москвою.