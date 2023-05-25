Україна переходить на систему оборонних закупівель за стандартами НАТО: подробиці

Закупівлі озброєння, за словами заступника міністра оборони, здійснюватимуться на підставі необхідності, яку визначатимуть Збройні Сили України.

З 23 травня закупівлі військової техніки та озброєння для ЗСУ проводитимуться Агентством оборонних закупівель. Про це повідомляється на офіційному сайті урядового порталу з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Постанову, яка визначає Агентство службою державного замовника Міністерства оборони України, ухвалив Кабінет Міністрів України.

"Агентство, яке ми створили у 2022 році, відокремлено від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів і процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", — зазначає Олексій Резніков.

Також на урядовому порталі зазначено, що заступник Міністра оборони України Денис Шарапов підтвердив, що з цього моменту єдина національна агенція забезпечуватиме централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері нацбезпеки та оборони.

Закупівлі, за словами Шарапова, здійснюватимуться на підставі необхідності, яку визначатимуть Збройні Сили України.

Також в інформації на урядовому порталі зазначено, що Міністерство оборони України зараз залучає партнерів з Великобританії, Норвегії та Агентства НАТО з підтримки, покращення та постачання для допомоги у розвитку механізмів роботи Агентства оборонних закупівель, а також проведення оцінки відповідності служби держзамовника за стандартами НАТО.

Нагадаємо, 9 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні діятимуть нові правила закупівель для оборонних відомств. Інформація про закупівлю продуктів харчування для армії тепер заздалегідь оприлюднюватиметься

З 23 квітня у системі Prozorro відкрито можливість перевіряти інформацію про закупівлю збройних оборонних відомств України. Оборонні замовники та війська зобов'язані звітувати протягом десяти робочих днів з дня підписання договору.