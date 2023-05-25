Можна літати, але не можна передати: Швеція навчатиме українських пілотів на винищувачах Gripen

Як зазначив міністр оборони Пол Йонсон, про передачу літаків Києву не йдеться, оскільки вони потрібні для забезпечення власної безпеки.

Швеція надасть можливість українським пілотам пройти навчання на винищувачах JAS 39 Gripen. Про це у четвер, 25 травня, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час свого візиту до України, повідомляє TV4 Nyheterna.

Згідно з повідомленням, українські пілоти розпочнуть свою підготовку на симуляторах, а потім перейдуть до практичних польотів на літаках Gripen.

Попри це Швеція не планує передавати свої винищувачі Україні, оскільки вони є невіддільною частиною національної оборони, пояснив міністр Йонсон.

Повідомляється, що в рамках візиту до України міністр оборони Йонсон відвідав також військові частини, де вже використовується шведська оборонна техніка. Крім того, він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським, обговоривши питання співпраці та безпеки.

Як пише шведське ЗМІ, таке партнерство у галузі військового навчання дозволить українським пілотам здобути необхідні навички та досвід на сучасних винищувачах.

"Це дає Україні основу для майбутніх рішень щодо модернізації своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх можливостей у довгостроковій перспективі", — зазначив Йонсон.

Україна просила Швецію винищувачі Gripen

У лютому поточного року повідомлялося, що українська сторона передала офіційний запит про те, щоб Швеція надала ЗСУ винищувачі Gripen. У Стокгольмі тоді заявили, що почали розглядати запит Києва, але наголосили, що у цьому питанні є певні обмеження. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив тоді, що винищувачі є важливими для підтримки територіальної цілісності та суверенітету країни.

Нагадаємо, 30 квітня повідомлялося, що Швеція та Фінляндія привели до бойової готовності свої військово-морські сили у відповідь на виявлення російських кораблів неподалік важливих енергетичних мереж.

Раніше, 29 березня, МЗС Швеції викликало посла РФ Віктора Татаринцева через заяву, що після вступу країни до НАТО вона стане законною метою для російських заходів у відповідь.