"За ядерну зброю не переживайте": Лукашенко запевнив, що ДРГ не потраплять до Білорусі (відео)

За словами лідера РБ, якщо диверсанти хочуть проникнути на територію країни, то знаходять альтернативні шляхи, проте його країна підготовлена до таких можливих візитів.

У четвер, 25 травня, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зазначив, що його країна несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії і запевнив, що ніякі диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни. Про це повідомляє російський телеграм-канал SHOT.

"Якщо диверсантам необхідно проникнути на нашу, на вашу територію... Сьогодні багато можливостей зробити це непомітно, як професіонал вам скажу — не використовуючи зелений кордон. Тому з диверсантами — це суто побутові міркування в такому випадку, що вони проникнуть, якщо не на замку кордон", — заявив президент Білорусі.

За його словами, диверсанти проникають у країну іншими стежками, а не через "зелений кордон", тому щодо "замку" можна не турбуватися.

"Ви знаєте, що ми люди пунктуальні, акуратні, господарські, тому ви за ядерну зброю не хвилюйтеся. Ми несемо за це відповідальність", — зазначив президент РБ.

Нагадаємо, 25 травня у Мінську відбулася зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського голови оборонного відомства Віктора Хреніна, під час якої було підписано документ про розміщення на території Республіки Білорусь нестратегічної ядерної зброї.

Також нагадаємо, 25 березня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про закінчення до 1 липня 2023 року будівництва сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. 31 березня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий прийняти у своїй країні російську стратегічну ядерну зброю, але зазначив, що це рішення було ухвалено на прохання Мінська.