Потребує ремонту: розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав серйозних пошкоджень, — ЗМІ

У РФ заявили, що судно, за їхніми даними, не зазнало жодних пошкоджень. Але, за даними журналістів, російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" отримав пошкодження корпусу та обладнання усередині судна.

Російський корабель у Чорному морі "Іван Хурс" зазнав серйозних пошкоджень внаслідок атаки морськими дронами. Також внаслідок пригоди є жертви серед екіпажу. Про це повідомляє видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

За даними джерела, російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" отримав пошкодження корпусу та обладнання усередині судна. Також є жертви серед екіпажу.

Розвідувальний корабель потребує ремонту.

Реакція РФ на спроби уразити корабель

Учора, 24 травня, Міністерство оборони Російської Федерації повідомило спроби атаки безпілотними апаратами на судно "Іван Хурс". При цьому в РФ заявили, що судно, за їхніми даними, не зазнало жодних пошкоджень.

"Сьогодні (24 травня — ред.) о 5 годині 30 хвилин Збройними силами України зроблено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік"" у винятковій Турецької Республіки", — заявили в Міноборони Росії.

У зведенні було зазначено, що за даними Міністерства оборони Російської Федерації, вони нібито знищили катери противника, застосувавши вогонь зі стандартного озброєння російського корабля, що знаходиться за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

Примітно, що зрадник України Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив отримані пошкодження корабля РФ.

Один із морських дронів все ж таки уразив судно

25 травня у мережі з'явилося відео, яке, ймовірно, демонструє український безпілотний брандер, який уражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ. Повідомляється, що запис був поширений через неофіційний канал українських військових під назвою "Оперативний ЗСУ".

Джерело підтвердило справжність відео та відзначило, що російський корабель отримав пошкодження в результаті атаки.

Що відомо про розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс"?

"Іван Хурс" — розвідувальний корабель, який призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО.

Цей корабель одна із сучасних і рідкісних у складі російського флоту. Він був другим збудованим у серії та першим серійним екземпляром (головним судном цього проєкту був "Юрій Іванов", переданий ВМФ Росії у грудні 2014 року).

"Іван Хурс" був прийнятий до складу Військово-морського флоту РФ у червні 2018 року, хоча його будівництво розпочалося п'ять років раніше, у 2013 році.

Передбачається, що стрілянину по морському дрону було проведено з використанням 14,5-міліметрового кулемета, для якого на "Івані Хурсі" встановлено дві тумбові кулеметні установки.

Розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс"

Нагадаємо, 24 травня Фокус писав про те, що у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що було здійснено атаку на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" проєкту 18280.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст закрили вдень 24 травня через навчання, що проводяться в районі. При цьому українська сторона припустила, що ситуація може бути пов'язана з атакою невідомими дронами на розвідувальний корабель ЧМФ РФ "Іван Хурс".