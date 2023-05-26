Канада передасть Україні легендарні авіаракети Sidewinder: що про них відомо

Попри прийняття на озброєння у 1956 році, ракета перебуватиме на озброєнні ВПС США до 2050 року. Українській армії канадці передадуть десятки боєприпасів, які можуть уражати цілі в повітряному бою.

За підсумками Контактної групи у форматі "Рамштайн" Канада оголосила про постачання Україні ракет AIM-9 Sidewinder. Про це повідомила пресслужба канадського уряду 25 травня.

Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд анонсувала постачання Україні 43 ракет AIM-9. Боєприпаси передадуть зі складів канадської армії. Зазначається, що ці ракети мають допомогти Україні захиститись у небі від російських атак, що продовжуються.

Що відомо про ракету AIM-9 Sidewinder?

AIM-9 — це американська ракета виробництва компанії Raytheon. Боєприпас класу "повітря-повітря" прийняли на озброєння ще у 1956 році й вона досі знаходиться в серійному виробництві. За час існування провели значну кількість модернізацій. Нині AIM-9 у версії Х можна побачити навіть на винищувачі 5 покоління F-35.

AIM-9 Sidewinder має з десяток модернізацій

В Радянському союзі скопіювали ракету AIM-9 і створили К-13/Р-13. Інженери її створили шляхом зворотнього інжинірингу, зразок боєприпасу передав Китай.

Основні характеристики:

маса — 85,3 кг;

довжина — 3,02 м;

діаметр — 127 мм;

маса бойової частини — від 4,5 кг до 11 кг;

радіус дії до 35 км;

максимальна швидкість — понад 2,5 Маха.

За час виробництва AIM-9 було збито десятки літаків радянського виробництва, а усього створено понад 200 тисяч одиниць. Існує понад 10 версій ракет, яку саме отримає Україна — невідомо. Зазначені вище характеристики відображають базову версію AIM-9. Відомо, що ВПС США планують використовувати ракети як мінімум до 2050 року.

Нагадаємо, 1 травня Повітряні сили вперше показали американські 127-мм ракети Zuni для Су-25.

24 травня Олексій Резніков підтвердив успішне застосування британських ракет Storm Shadow.