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Росіянам не втекти: "Вінницькі скіфи" знищили колону бронетехніки ЗС РФ (відео)

Фото: Скриншот из видео | ЗСУ успішно ліквідували колону ворожої техніки

У батальйоні розповіли, що їхні бійці змушують окупантів тікати з української землі. Ті, хто не встиг, залишаться у ній.

Представники 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка показали ефектні кадри зі знищенням ворожої техніки та позицій окупантів. Відео було опубліковано 26 травня на офіційній сторінці 9 батальйону "Вінницькі скіфи".

На відео показано запис з дрону, на якому видно успішну вогневу роботу бійців батальйону по колонах військової техніки російських військових. Далі можна побачити пошкоджені та знищені бойові машини ворога.

"Від ЗСУ не втекти. 9 батальйон "Вінницькі Скіфи" змушує ворога тікати з української землі, а хто не встиг — залишиться у ній назавжди", — підписали відео представники "Вінницьких скіфів".

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Нагадаємо, наприкінці березня батальйон "Вінницькі скіфи" повністю знищив російський танк, який намагався прорвати лінію оборони українських воїнів. Російська бронетехніка впритул підійшла до позицій українських захисників. Проте спроба виявилася невдалою, а танк загарбників було знищено разом з екіпажем.

Також нагадаємо, 18 травня українські захисники змогли знищити одразу 6 самохідних артилерійських установок "Гвоздика", якими ворог обстрілював Херсонську область. При цьому, за словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у районі лівобережної частини Херсонської області склалася напружена ситуація.